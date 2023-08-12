В Ростовской области спасли школьников, упавших в воду с парусника

Детей с перевернувшегося парусника достали из воды, пострадавшей оказали медпомощь. Фото: областная служба спасения на воде

В Ростовской области спасли подростков, упавших в воду во время соревнования по парусному спорту. Об этом сообщают в Областной службе спасения на воде.

ЧП произошло в пятницу, 11 августа, на водах Цимлянского водохранилища. Там проходили соревнования среди подростков по парусному спорту. Девочка-яхтсменка повредила ногу и упала в воду, а следом за бортом оказался и второй спортсмен.

Во время состязаний здесь обеспечивали безопасность спасатели Волгодонского подразделения областной службы спасения на воде, которые и пришли на помощь спортсменам.

- Девушка плакала и кричала, что «порвала себе ногу, очень болит», - вспоминает спасатель Даниил Самойленко.

Спортсменку взяли на борт катера и оказали помощь - наложили на поврежденную ногу асептическую повязку и передали тренеру.

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