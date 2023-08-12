В Ростове на Таганрогской в ДТП у машины оторвало колесо

Одну из машин пришлось увозить на эвакуаторе. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону в пятницу, 11 августа, в вечернем ДТП в Октябрьском районе города у одной из машин оторвало колесо. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в соцсетях.

Авария произошла на пересечении улиц Таганрогской и Вавилова. Как сообщают очевидцы, на перекрестке врезались две иномарки — Peugeot и Nissan. От удара машины разлетелись в разные стороны, а у «Пежо» оторвало колесо — автомобиль увозили с места ДТП на эвакуаторе. Как сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области, в аварии обошлось без пострадавших.

Напомним, чтобы снизить аварийность на дорогах, в Ростове планируют нанести более 130 тысяч квадратных метров разметки, и эту работу выполнили уже на 70 процентов, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Работы выполнены на улицах Совхозной, Пескова, Шеболдаева, Малиновского, проспектах Королева и Космонавтов и других. Также приводится в порядок дорожная разметка на пешеходных переходах возле школ.

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