Власти Ростова направили пострадавшим на Гребном канале 525 тысяч рублей

После трагедии на Гребном канале было возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СК по Ростовской области

В администрации Ростова-на-Дону подтвердили выделение средства жителям донской столицы, пострадавшим при обрушении трибуны на Гребном канале 30 мая. Власти выделят 525 тысяч рублей и разделят материальную помощь по 25 тысяч рублей на 21 человека. Об этом сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на замглавы администрации Ростова Татьяну Асатрян.

На заседании постоянной комиссии гордумы по бюджету у замглавы спросили, почему средства выделяет город, тогда как спортобъект — областной. И получили ответ, что администрация Батайска выделила деньги пострадавшим детям из своего города, и было принято решение в Ростове помочь своим пострадавшим.

Напомним, ЧП на гребном канале 30 мая привело к трагедии. Тогда во время ливня и шквалистого ветра, которые начались во время детского футбольного матча, опрокинулась трибуна с детьми и родителями. В результате погибла мама одного из спортсменов, пострадали 36 человек. Семье погибшей жительницы Батайска администрация города выплатила 100 тысяч рублей, а пострадавшим — по 25 тысяч. После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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