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НовостиПроисшествия12 августа 2023 17:24

В Ростовской области мужчина пошел на рынок за покупками и внезапно умер

Мужчина упал на землю и умер, возвращаясь с рынка с продуктами в Ростовской области
Татьяна ТИХОНОВА
Мужчина нес домой пакет с продуктами, но не дошел.

Мужчина нес домой пакет с продуктами, но не дошел.

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Сальске Ростовской области местный житель внезапно умер, возвращаясь с рыка с покупками домой. Это подтверждает собственный источник «КП — Ростов-на-Дону».

Очевидцы заметили, как на перекрестке улиц Буденного и Димитрова пенсионер с пакетом продуктов в руках внезапно зашатался, кожа на голове у него посинела, и он упал лицом вниз. В одном из местных пабликов они рассказали, что сразу же к нему подбежали прохожие, чтобы проверить пульс, который не прощупывался, и вызвали скорую помощь.

Однако, к приезду медиков мужчине уже нельзя было помочь. Источник уточняет, что умершему было 65 лет.

- Соболезную родным. Такая жара стоит, неудивительно что человеку стало плохо, - стали рассуждать о возможных причинах внезапной кончины пенсионера в комментариях местные жители.

Добавим, что точную причину смерти установят только специалисты. Приносим соболезнования родным и близким.

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