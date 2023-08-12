Тысячи жителей Ростова отпраздновали День физкультурника на Гребном канале

Открыл праздник Большой водный парад всех видов гребного спорта. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко

В Ростове тысячи жителей и гостей города отметили День физкультурника спортивным фестивалем на Гребном канале. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В программе были соревнования, мастер-классы, турниры по пляжному волейболу, мини-футболу, стритболу, паркуру, ВМХ, бадминтону, гонкам на «драконах» - лодках с барабанщиком.

Праздник открыли Большим водным парадом всех видов гребного спорта. Затем стартовала спартакиада работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области. И в общекомандном зачете Ростов занял второе место.

- Как показывает практика, поклонников здорового образа в жизни в городе и регионе из года в год становится только больше! Мы, в свою очередь, динамично развиваем спортивную сферу – ремонтируем придомовые площадки, школьные стадионы, строим новые спортивные комплексы, - заметил глава администрации города.

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