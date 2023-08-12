Из Ростова в Воронеж запустили новый автобусный маршрут

Путь до Воронежа составит восемь часов. Фото: "Автовокзалы Ростовской области"

Из Ростова-на-Дону открыли автобусный маршрут в Воронеж. Об этом сообщают «Автовокзалы Ростовской области».

Автобусные рейсы будут отправляться через день от главного автовокзала Ростова на проспекте Сиверса. Выезжать из донской столицы общественный транспорт будет в 7.00, а прибытие назначено на 15 часов на центральный вокзал Воронежа.

Общее время в пути составляет восемь часов. По расписанию у автобуса в пути должно быть две остановки — в Богучарске и Павловске.

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