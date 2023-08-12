Жители Ростова возмутились состоянием пляжа на левом берегу Дона

Мусор ростовчане встречали и на песке, и в траве, и в воде. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Беспорядок на пляже на левом берегу Дона бурно обсуждают жители Ростова в одном из городских пабликов. Людей возмущают горы мусора, которые отдыхающие оставляют после себя, вместо того, чтобы забрать с собой и оставить пляж чистым для остальных горожан.

На снимках — пустые пластиковые бутылки и жестяные банки — в кустах, на песке среди отдыхающих и даже в воде, где плещутся дети.

Фотографии не оставили равнодушных — их активно комментировали жители донской столицы.

- Ростовчане показали, как умеют отдыхать. До урны тяжело донести, - сетует автор фото.

- Есть хорошая поговорка: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Будьте людьми! - призывает ростовчанин.

- Чисто там, где хотя-бы урны стоят, а то собираешь и везеш домой. В таких местах должны стоять урны. А их почти везде нет, - возразила жительница донской столицы.

- Это вы еще не видели облагороженный пляж на зеленом острове. Красиво было бы, если бы не пакеты и бутылки, - жалуется другой читатель.

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