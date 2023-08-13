В воскресенье в Ростове и области синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду

В воскресенье на Дону установится жаркая погода. Фото: Наталья Захарченко

В Ростове-на-Дону и Ростовской области в воскресенье, 13 августа, стоит ожидать солнечной с небольшой облачностью погодой и жару. Об этом сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра.

В донской столице переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +30-32.

В Ростовской области будет облачно, местами кратковременный дождь, гроза, утром в отдельных районах сильный дождь, Ветер северо-западный и северный 6-11 м/с, в отдельных районах, в том числе при грозе порывы 12-14 метров в секунду, Температура воздуха днем +26-31, по югу и востоку региона до +35.

Также синоптики предупреждают, что в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 классса местами в юго-восточных районах. А высокая пожароопасность 4 класса - местами в центральных районах

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