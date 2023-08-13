Центр комплексной адаптации для участников СВО создадут в Ростовской области

Центр помощи предлагается открыть на базе госпиталя ветеранов войн. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области создадут центр комплексной реабилитации участников СВО, заявил губернатор Василий Голубев во время рабочей поездки в Миллерово.

На повестке у участников выездного совещания были вопросы в том числе оказания качественной и доступной медицинской помощи в Ростовской области. Здесь же была озвучена идея о создании центра комплексной реабилитации для участников спецоперации. Министр труда региона Елена Елисеева предложила предоставить им комплексную реабилитацию и уточнила, что это касается тех, кто получил группу инвалидности после службы в зоне СВО.

- Получить психологическую и социальную помощь, обучить ребят пользоваться техническими средствами реабилитации, которые помогут им адаптироваться, и многое другое, - прокомментировала министр труда Ростовской области. - Можно использовать для создания такого центра возможности областного госпиталя ветеранов войн, оценив потребность в дополнительном оборудовании.

Добавим, что Василий Голубев поддержал эту идею и поручил ответственным министерствам детально проработать все вопросы.

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