В Ростовской области на дороге сбили семилетнего ребенка

В Неклиновском районе под колеса "Ниве" попал семилетний мальчик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Неклиновском районе Ростовской области произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Семилетнего мальчика сбила проезжающая машина. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

ЧП произошло в селе Андреево-Мелентьево на улице Победы. Известно, в субботу, 12 августа, ближе к десяти вечера, 45-летний водитель на «Ниве», по предварительным данным, сбил первоклашку, который перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте.

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в донской Госавтоинспекции.

Добавим, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

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