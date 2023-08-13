Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил победу над «Рубином» 3:0

Несмотря на разгромный счет 3:0 в пользу ростовчан, тренер признает слабую сторону команды в матче с "Рубином". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин считает, что его команда выступала скованно на поле в матче с «Рубином». В субботу, 12 августа, клубы встретились на «Ростов Арене» в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги.

На послематчевой конференции наставник «желто-синих» признался, что команда очень боялась проиграть.

- После нашего гола запахло валидолом, - говорил тренер. По его словам, страх проиграть казанцам сыграла с его подопечными злую шутку.

Главный тренер объяснил, что, несмотря на три гола, команда, особенно в первом тайме, вела себя неуверенно. Валерий Карпин назвал статистику: до гола ростовчане были дважды в позиционной обороне у собственных ворот, а после - уже пять раз.

— Это не дело. После поражения 1:5 от «Крыльев Советов» и поражения в Кубке России они были чуть зажатые и скованные из за того, что хотели победить.

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