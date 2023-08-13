В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП пострадал подросток

Авария произошла недалеко от Шахт. Фото: УГИБДД по Ростовской области

ДТП с пострадавшим подростком произошло в Ростовской области в субботу, 12 августа, на федеральной автодороге М-4 «Дон». Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону.

В 13.10 полицейским поступило сообщение о том, что на трассе в районе города Шахты 29-летний водитель за рулем «ВАЗ 21150», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди Hyundai Santa Fe, которым управлял 38-летний водитель.

- В результате ДТП 17-летняя пассажирка «ВАЗа» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи, - прокомментировали в отделе пропаганды донской Госавтоинспекции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившейся аварии.

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