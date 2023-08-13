Женский ФК «Ростов» уступил московскому «Динамо» на своем поле

Ростовчанки уступили 0:2 на своем поле. Фото: пресс-служба ЖФК "Ростов"

Спортсменки женского футбольного клуба «Ростов» уступили в домашнем матче гостям — московскому «Динамо» - со счетом 0:2. Игра прошла в рамках 16 тура Суперлиги.

В первом тайме хозяйки поля чувствовали себя увереннее, но все равно гости создавали больше опасных моментов. После перерыва спортсменки «Динамо» забили два гола. Распечатала наши ворота Марина Федорова, а через несколько минут закрепила результат «бело-голубых» Кристина Комиссарова.

Затем гости старались сохранить счет неизменным до финального свистка, и у них это получилось. «Желто-синие» проиграли в домашней игре.

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