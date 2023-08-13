В Таганроге коллектор под взлетно-посадочной полосой отремонтируют к декабрю

Ремонт идет на двух аварийных участках. Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

К декабрю 2023 года в Таганроге должны завершить ремонт аварийных участков городского самотечного канализационного коллектора. Ход работ проверил глава администрации приморского города Андрей Фатеев и поделился результатами в своем телеграм-канале.

- Посетил участки, включенные в зону ЧС из-за разрушения городского самотечного коллектора. Всего же в городе необходимо восстановить 11 участков коллектора, общей протяженностью 6377 метров, — рассказал Андрей Фатеев.

Глава администрации уточнил, что на участке под взлетно-посадочной полосой ТАНТК им. Бериева уже выполнены работы на 146 метрах коллектора из 625 — работы там были начаты в прошлом декабре.

-Завершена прочистка тела коллектора, ведутся работы по сварке новой полимерной трубы и ее закладке, - отчитался глава. - На участке Чехова-Галицкого-Поляковское шоссе уже начаты работы.

По словам Андрея Фатеева, заключен контракт с подрядчиком на сумму более 97 миллионов рублей. Завершить работы планируется до декабря нынешнего года.

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