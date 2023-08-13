Штормовое предупреждение передает МЧС в Ростовской области в воскресенье

Сильные дожди и ветер обещают до конца суток в отдельных районах Ростовской области. Фото: Дмитрий Кутепов

Ухудшение погоды передают ростовские синоптики в воскресенье, 13 августа. А в главном управлении МЧС по Ростовской области рассылают на все телефонные номера жителей региона штормовое предупреждение.

- 13 августа местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град, усиление ветра до 22 метров в секунду, - предупреждают в экстренном ведомстве. - Будьте осторожны!

В сильную непогоду, инструктируют спасатели, нужно держаться подальше от ветхих деревьев, слабо закрепленных рекламных конструкций и порванных электропроводов, не парковать машины в низине, чтобы их не затопило.

Напомним, во время сильного ливня в Ростове 10 августа, затопило шесть квартир на верхнем этаже многоквартирного дома по улице Саши Чебанова, 8, в Ростове. Четыре квартиры оказались непригодны для жилья, и людей переселили. Городские власти заявили, что обязали стройфирму провести ремонт и возместить ущерб до 31 октября текущего года.

При возникновении чрезвычайных ситуаций дончанам рекомендуют звонить по номеру «112».

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