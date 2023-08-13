Эксперты заявили о дефиците строителей в Ростовской области

Средней уровень предлагаемой строителям зарплаты в Ростовской области, - 52 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области эксперты отмечают дефицит строителей. Таковы данные, собранные аналитиками hh.ru, в Ростовской области с начала этого года.

При этом число новых вакансий в сфере строительства в июле этого года выросло на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, но число соискателей на должность уменьшилось на 16 процентов.

В прошлом году на одну вакансию приходилось в среднем 3,9 резюме, а теперь 2,2, хотя для рынка труда комфортной нормой считается баланс от четырех до восьми резюме на одну вакансию. То есть налицо сокращение конкуренции за рабочие места и дефицит кадров.

На удивление строительство опередило по уровню дефицита резюме даже сельское хозяйство и добычу сырья.

Что касается предлагаемой зарплаты, то ее уровень в Ростовской области — 52 тысячи рублей, что ниже уровня зарплатных ожиданий — 71,5 тысячи.

Как посчитал ресурс «Люди в цифрах», в среднем без учета вахтовых вариантов диапазон зарплат колеблется от 48 до 70 тысяч рублей, а вахтовикам предлагают от 100 тысяч рублей.

Согласно опросу, 63% ищущих работу в сфере строительства, считают, что найти ее сложно, а 32% готовы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или точного трудоустройства на новом месте. 20 процентов считают, что над ними нависла угроза увольнения, а 44 процента ищут подработку.

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