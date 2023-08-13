В Ростовской области пешехода сбили недалеко от «зебры»

Пешехода пришлось отвезти в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгодонске произошла авария со сбитым пешеходом, после которой человек оказался в больнице. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, в субботу, 12 августа, около 21.45, на улице Морской 30-летний водитель за рулем Kia Spectra, по предварительным данным, наехал на неизвестного пешехода, который переходил проезжую часть неподалеку от пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, - прокомментировали в донской Госавтоинспекции. - Полицейские устанавливают все данные инцидента.

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