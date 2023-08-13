Ростовстат: на Дону элитное жилье в новостройках подорожало почти на 5%

Цены на рынке недвижимости ползут вверх, а в некоторых категориях даже подпрыгивают. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Очередное повышение цен на рынке недвижимости зафиксировал Ростовстат. Это подтверждает статистика средних цен на рынке жилья Ростовской области за второй квартал 2023 года. Например, по сравнению с первым кварталом этого года цены по всем типам квартир на первичном рынке выросли на 1,9%, а на вторичном — на 2,7%.

Больше всего среди новостроек подорожали элитные квартиры — на 4,9 процента — и типовое жилье, которое часто выбирают в силу его доступности — на 3,5 процента. Квартиры улучшенной планировки подорожали меньше, на 1,5 процента.

На вторичном рынке квартиры улучшенного качества прибавили в цене на 3,7 процента, типовые на 2,2, а низкого — на процент, а элитные квартиры держатся на уровне прошлого квартала.

Средняя цена за квадратный метр в Ростовской области была по 82,9 тысячи в типовой квартире в новом жилье, а на вторичном рынке по 79,3. Также статистика говорит, что на Дону средние цены на типовое жилье в новостройках во втором квартале были ниже, чем на Кубани и в Волгоградской области.

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