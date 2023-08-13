В Ростовской области ружье пошло в ход во время конфликта односельчан

Все произошло в небольшой слободе. Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области мужчина напугал жителей Чертковского района, достав посреди конфликта ружье и начав пугать им оппонента. Об инциденте рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

По данным полиции, ЧП произошло на одной из улиц слободы Семено-Камышенской.

- Установлено, что между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого один из них достал зарегистрированное ружье, чтобы припугнуть своего оппонента, но оружие ни на кого не направлял и держал дулом вверх, - заверяют в донском главке.

Уточняется, что правоохранители изъяли у мужчины ружье.

- Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - добавили в полиции.

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