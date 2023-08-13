В Ростовской области ищут пропавшего без вести жителя Ставрополья

Пропавшего мужчину ищут в нескольких регионах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области разыскивают 49-летнего Вячеслава Леликова из Ставропольского края. Мужчина пропал без вести, выйдя из своего дома в городе Минеральные воды еще 2 августа, сообщают волонтеры ростовского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

К поискам уже подключились и правоохранительные органы, и волонтеры из нескольких соседних регионов.

Родные уточняют, что в день исчезновения мужчина был одет в в голубые джинсы, темную кофту и черные ботинки.

Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, телосложение у мужчины плотное, волосы русые, глаза каре-зеленые.

Всех, кто что-то знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номерам телефонов, указанным ниже.

В день исчезновения мужчина был одет в голубые джинсы и черную кофту. Фото: "ЛизаАлерт" Ростовская область ВКонтакте

АЛЛО!

Если вы что-либо знаете, где может находиться пропавший Вячелав Леликов, позвоните на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или 112.