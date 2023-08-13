В Ростовской области ищут пропавшего без вести жителя Ставрополья

Пропавшего мужчину ищут в нескольких регионах.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области разыскивают 49-летнего Вячеслава Леликова из Ставропольского края. Мужчина пропал без вести, выйдя из своего дома в городе Минеральные воды еще 2 августа, сообщают волонтеры ростовского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
К поискам уже подключились и правоохранительные органы, и волонтеры из нескольких соседних регионов.
Родные уточняют, что в день исчезновения мужчина был одет в в голубые джинсы, темную кофту и черные ботинки.
Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, телосложение у мужчины плотное, волосы русые, глаза каре-зеленые.
Всех, кто что-то знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номерам телефонов, указанным ниже.
В день исчезновения мужчина был одет в голубые джинсы и черную кофту. Фото: "ЛизаАлерт" Ростовская область ВКонтакте
АЛЛО!
Если вы что-либо знаете, где может находиться пропавший Вячелав Леликов, позвоните на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или 112.