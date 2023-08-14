Ирина Сапегина проживает в поселке Таловый в Шахтах. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области без вести пропала 85-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Ирина Сапегина проживает в поселке Таловый в Шахтах. Последний раз пенсионерку видели 11 августа, она вышла из дома и больше не вернулась. Пожилая женщина не отвечает на звонки и смс. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились и волонтеры. Сейчас они прочесывают все близлежащие районы, чтобы найти женщину.

Рост Ирины – около 155 сантиметров, у нее худощавое телосложение, седые волосы и темно-карие глаза. В день исчезновения она была одета в зелено-голубое платье, красные носки и босоножки.

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