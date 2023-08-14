В понедельник Ростов ждет солнечная и жаркая погода

Рабочая неделя для ростовчан начнется с ясной погоды и +30 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону жителей города ждет солнечная и жаркая погода. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В понедельник, 14 августа, в городе с утра и до вечера будет солнечно. Днем температура воздуха составит +29…+30 градусов. К вечеру в Ростове станет прохладнее, и столбики термометров покажут до +25 градусов. Скорость ветра в этот день достигнут 6-7 метров в секунду.

Отметим, что во вторник, 15 августа, в Ростове-на-Дону будет также солнечно. Столбики термометров достигнут до +32 градусов.

Напомним, что в сильную жару необходимо побольше находиться в тени, пить достаточное количество воды и не забывать про головной убор, чтобы не напекло.

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