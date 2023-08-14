В Ростове жителей Суворовского напугали громкие звуки

Ростовчане испугались не на шутку и вызвали правоохранителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону жителей Октябрьского района напугали громкие звуки. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Происшествие случилось в микрорайоне Суворовском поздним вечером 13 августа.

Местные жители опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. По словам очевидцев, они услышали три громких «хлопка» и несколько вспышек. От сильного звука у десятка припаркованных машин сработала сигнализация. Ростовчане испугались не на шутку и вызвали правоохранителей.

Полиция проводит поиск тех, кто переполошил весь район.

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