В Ростове жителей Суворовского напугали громкие звуки

Ростовчане испугались не на шутку и вызвали правоохранителей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове-на-Дону жителей Октябрьского района напугали громкие звуки. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Происшествие случилось в микрорайоне Суворовском поздним вечером 13 августа.
Местные жители опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. По словам очевидцев, они услышали три громких «хлопка» и несколько вспышек. От сильного звука у десятка припаркованных машин сработала сигнализация. Ростовчане испугались не на шутку и вызвали правоохранителей.
Полиция проводит поиск тех, кто переполошил весь район.
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