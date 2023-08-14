Футболисты СКА Ростов-на-Дону сыграли вничью с ялтинским «Рубином»

На 55-й минуте гол за ростовский клуб забил Павел Соломатин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Футболисты СКА Ростов-на-Дону на выезде сразились с ялтинским «Рубином» в рамках матча 5 тура Второй Лиги, дивизиона Б. Итог выездной встречи - 1:1 (0:0).
Первый гол оформили гости, на 55-й минуте игры у ростовчан отличился Павел Соломатин. Хозяева отыгрались только на 78-й минуте, забил Халим Юнусов.
Известно, что прошедший матч уже прокомментировал главный тренер СКА Ростова-на-Дону Валерий Заздравных.
- Мы были ближе к победе. Очень обидно, когда в конце матча уходит победа. Понятно, что были сложные погодные условия, жарко. Кроме того, немного накопилась усталость у наших крайних полузащитников. Хотелось поддержать результат, но, к сожалению, нам не удалось это сделать, - сказал Валерий Заздравных.
Ростовская команда сейчас находится на третьем месте турнирной таблицы. Следующую встречу донские армейцы проведут на своем поле с ФК «Динамо» из Ставрополя.
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