К сервису «Ростелеком. Ключ» подключилось более миллиона россиян

В 2022 году количество подключенных к сервису «Ростелеком. Ключ» домохозяйств увеличилось на 70%. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В России растет спрос на умные устройства (домофоны, шлагбаумы и счетчики). В 2022 году количество подключенных к сервису «Ростелеком. Ключ» домохозяйств увеличилось на 70%. Решение доступно во всех регионах России и охватывает 276 городов, областных и районных центров. По данным «Ростелекома», сегодня цифровыми сервисами компании пользуется более миллиона жителей страны.

Платформа позволяет контролировать жилое пространство и обеспечивать безопасность в нем. Так, с помощью «умного» домофона можно увидеть гостя и дистанционно открыть дверь, а при необходимости — создать временные коды для врача или курьера. Прирост числа пользователей современных видеодомофонов за 2022 год составил 110%.

За придомовой территорией и лестничными площадками можно следить с помощью видеонаблюдения, а «умный» шлагбаум сам распознает номер автомобиля жильца и автоматически откроется.

Пользователи высоко оценивают возможность управлять всеми продуктами в режиме одного окна в мобильном приложении. Подключить умное решение можно через обращение в ТСЖ или УК.

- Благодаря развитой цифровой инфраструктуре нашей компании, которая охватывает более 70% всех домохозяйств страны и непрерывно развивается, предложение доступно практически в любом уголке России. Мы гибко настраиваем решения «Ростелеком. Ключ» с учетом потребностей жильцов многоквартирных комплексов как в новостройках, так и в домах вторичного рынка. В скором времени мы планируем настроить оплату коммунальных услуг через наше приложение, — отметил директор продуктового офиса «Ростелекома» Алексей Ковалев.

«Ростелеком. Ключ» входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Решение является на 100% российским. Цифровая платформа «Ключа» размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «Ростелелеком-ЦОД», отличающихся высшим стандартом надежности.

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