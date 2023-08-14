За неделю в водоемах Ростовской области утонули 12 человек

Большинство трагедий происходят на диких пляжах
Фото: Влад Комяков
С начала купального сезона в водоемах Ростовской области умерли 47 человек, в том числе 3 ребенка. При этом только за прошедшую неделю утонули 12 человек, сообщает пресс-служба донского управления МЧС.
По данным ведомства, чаще всего тонут мужчины от 30 до 55 лет.
Существует даже типичный портрет людей, которые потенциально могут попасть в беду на воде. Обычно это жители региона, предпочитающие ежегодно посещать пляжи. Такие люди считают себя хорошими пловцами, а некоторые даже могут иметь спортивный разряд.
По словам спасателей, большинство трагедий происходят из-за отдыха на диких пляжах, а также после употребления алкоголя.
Жителям Дона напоминают: не купайтесь в состоянии опьянения, не заплывайте за буйки и не ныряйте в незнакомых местах. Во время отдыха у водоема нельзя оставлять детей без присмотра.
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