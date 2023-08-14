В Абрау-Дюрсо открылся новый четырёхзвёздочный отель при финансовой поддержке Сбера

Фото: Андрей Коробков

Расположенный в Абрау-Дюрсо четырёхзвёздочный отель Abrau Light Resort&SPA открыл свои двери для гостей. Туристический объект был возведен в рамках программы господдержки развития инфраструктуры гостеприимства и туризма. Это второй подобный проект, который был построен на Юге России при поддержке Сбера.

- Банк видит большие перспективы в развитии индустрии туризма и гостеприимства. Мы уже кредитуем на Юге России и Северном Кавказе инвестпроекты в отрасли на сумму около 21 млрд рублей. В среднесрочной перспективе увеличим портфель ещё минимум в 3 раза. Первым отелем, построенным на Юге при нашей финансовой поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», стал «Город Мира» в Анапе. Abrau Light Resort&SPA – второй, но не менее знаковый объект, который, безусловно, поможет развитию инфраструктуры и удовлетворению растущего спроса туристов со всей страны, - пояснил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Фото: Андрей Коробков

Отель располагается на берегу крупнейшего пресноводного озера в Краснодарском крае, в окружении холмов, недалеко от Черноморского побережья.

- Гости приезжают в Абрау-Дюрсо ради экологического, эногастрономического и делового туризма. Потребность в гостинице с большим номерным фондом назрела, поскольку существующие средства размещения не справлялись с растущим спросом. Новый отель расширил возможности курортной зоны. Планируемый средний показатель загрузки номерного фонда — до 70%, - рассказала вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова.

Как отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, туристический поток в Краснодарский край продолжает расти. Поэтому в регионе внедряются региональные меры поддержки для развития санаторно-курортного потенциала региона. Властями края была разработана мера поддержки в виде льготного налогообложения на имущество. Отель в Абрау-Дюрсо стал первым получателем такой льготы. Аналогов этой меры поддержки в России пока нет.