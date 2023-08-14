В России стала распространяться новая мошенническая схема Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты сообщают о распространении новой мошеннической схемы. Как отметили в ВТБ, злоумышленники стали звонить клиентам банков и представляться сотрудниками органов социальной поддержки.

В новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные. Таким образом злоумышленники получают информацию для входа в банковское приложении/интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов.

- Социальная инженерия – наиболее популярный метод мошенничества, сегодня на нее приходится 90% атак. «Легенды» таких обманных звонков могут меняться, но неизменным остается их основной признак: стремление завладеть вашими персональными данными, многочисленными кодами из СМС или паролями. Чаще всего от таких звонков страдают клиенты старшего поколения. Очень важно обезопасить себя от таких угроз. Даже если у вас нет сомнений в просьбах таких «сотрудников соцподдержки», мы все равно просим внимательно читать текст СМС – в нем всегда содержатся детали и назначение проводимой операции. Если видите СМС от банка, перезванивайте самостоятельно в банк, перепроверяйте информацию в контакт-центре или офисе – это поможет сохранить ваши средства, – отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ.

Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.

О подозрительных звонках также можно оперативно сообщить сотрудникам банка через чат-бот — все подобные заявки обрабатываются, а мошеннические номера телефонов блокируются.