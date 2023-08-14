Художники высказались о планах на выставочный зал в старом аэропорту Ростова

Сейчас Союз художников в Ростове-на-Дону имеет только одну выставочную площадку Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростове-на-Дону, на территории старого аэропорта, в будущем планируют открыть выставочный зал для Союза художников Ростовской области. Эту информацию подтвердил председатель регионального отделения СХР Олег Игнатов.

- Такая возможность сейчас обсуждается, однако, когда это будет, неизвестно. Городские власти попросили составить техзадание на объект, то есть документально описать наше представление о том, каким он должен быть, - рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону» Олег Игнатов.

Эксперт подчеркнул при этом, что подобное размещение кажется не совсем подходящим из-за своего расположения. Выставочный зал, как визитная карточка донской столицы, должен быть именно в центре города или на набережной, уверен представитель донского Союза художников.

- О такой возможности говорили ранее. Якобы губернатор Василий Голубев поручил сити-менеджеру Алексею Логвиненко найти свободное пятно в центре площадью в 1000 кв. метров. Стоит отметить, что около года назад в администрации проходило совещание, на котором говорилось о возможности сноса ряда старинных зданий, но тогда в рамках этой информации вопроса о выделении площадки для под возведение выставочного зала не прозвучало, - отметил Олег Игнатов.

Напомним, сейчас Союз художников в Ростове-на-Дону имеет только одну выставочную площадку, рассчитанную на 300 человек, ее размер - 136 кв. метров. Она находится на улице Максима Горького.

Также до этого много говорилось о площадке на набережной, которую в рамках концессии, как обременение, возвели вместо «Манежа». Прежнее строение в 2006 году перенесло пожар, а потом его снесли как аварийное.

Художникам, по словам Олега Игнатова, собирались построить обновленный павильон, но в нем инвестор в итоге обустроил не только помещение для экспонатов, но и ресторан. Это не подошло Союзу художников.

- Договор концессии в 2011 году был с прежним мэром. Тогда решили, что под строительство пяти кафе и выставочного павильона на 750 кв. метров отводится 2 га. После завершения этого строительства мы пообщались по поводу аренды и открытой террасы. Тогда нам стало понятно, что это здание и его назначение никак не совместимо с художниками, - подчеркнул председатель Ростовского областного отделения Союза художников России Олег Игнатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова-на-Дону попросили расширить дорогу на Оганова до двух полос

В Ростове заявили о необходимости расширения Оганова из-за проблем с поворотом (подробности)