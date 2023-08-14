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НовостиОбщество14 августа 2023 13:45

В Ростовской области на девять лет осудили мужчину, убившего знакомого

35-летний мужчина, совершивший убийство, своей вины не отвергал
Екатерина ЖУКОВА
Свой срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

Свой срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, который совершил убийство своего знакомого в декабре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ростовского следкома.

- Находясь на территории одного из фермерских хозяйств Ростовской области, в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, мужчина произвел выстрел из охотничьего ружья в 49-летнего знакомого, – прокомментировали следователи.

Полученные ранения оказались для пострадавшего смертельными. Он умер на месте. Злоумышленник от своей вины отпираться не стал. Его заключили под стражу.

Суд вынес виновному приговор, согласно которому он должен отбыть девять лет в исправительной колонии строгого режима.

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