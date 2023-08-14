В Ростовской области зафиксировали рост случаев младенческой смертности

80 младенцев в возрасте до 1 года умерли за период с января по июнь 2023 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Рост случаев младенческой смертности зафиксировали в Ростовской области в июне 2023 года. При этом в целом по общим показателям за шесть месяцев отмечается снижение количества летальных исходов среди малышей, говорится в документах Росстата.

Так, по данным статистики, за июнь 2023 года на Дону по разным причинам скончались 16 детей в возрасте до 1 года. Тогда как в тот же месяц 2022 года было 10 смертей. Разница составила 60 %.

По данным за полугодие картина следующая:

С января по июнь 2023 года умерли 80 младенцев, не достигших годовалого возраста. Это на семь меньше, чем периодом ранее. Разница составила 92 %. Смертность в 2023 году - 4,9 случаев на 1000 родившихся, в 2022 году - 5 случаев на 1000 родившихся.

Добавим, если смотреть по цифрам за полгода, то Ростовская область сейчас вторая в ЮФО по смертности среди младенцев. На первом месте находится Краснодарский край.

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