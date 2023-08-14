На Ростовской АЭС за пять лет внедрили 170 проектов, повышающих эффективность ее работы

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

«Производственная система «Росатом» (ПСР), которая внедряется на атомной станции с 2009 года, показывает хорошие результаты. За пять лет было реализовано свыше 170 ПСР-проектов, повышающих эффективность работы предприятия. Новые решения позволили почти на 40% сократить время протекания процессов (основной целевой показатель эффективности проектов) и на 16% увеличить уровень удовлетворенности заказчиков.

Так, благодаря ПСР-проекту, направленному на оптимизацию процесса модернизации комплекса электрооборудования системы управления защиты (СУЗ) энергоблока №1, удалось сократить сроки выполнения работ с 66 до 52 суток. А в прошлом году был реализован ПСР-проект по оптимизации выполнения проверок технологических защит и блокировок реакторного отделения энергоблока №1, который позволил уменьшить время на проведение проверок с 208 до 144 часов.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Этот проект стал победителем дивизионного этапа ежегодного конкурса среди работников Госкорпорации в номинации «Лучший ПСР-проект по созданию цифрового ПСР-образца», а Ростовская АЭС возглавила рейтинг «Лидер ПСР» среди атомных станций России.

- Задача ПСР - уменьшение затрат за счёт сокращения потерь. Таким образом, мы повышаем эффективность, а высвобождающиеся ресурсы можем направить на улучшение и системную работу на производстве. Сегодня перед атомной энергетикой, как и перед всей российской промышленностью стоит задача в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Применение и развитие ПСР — один из шагов к решению этой сверхважной для страны задачи, - отметил директор атомной станции Андрей Сальников.