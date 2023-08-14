В Таганроге на новой рабочей неделе синоптики обещают до +34

Жителей и гостей Таганрога на рабочей неделе ждет жаркая погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге синоптики обещают на новой рабочей неделе до +34 градусов. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В понедельник и вторник, 14 и 15 августа, в приморском городе будет солнечная погода. Днем температура воздуха составит до +32 градусов. К вечеру в Таганроге станет прохладнее до +21 градуса. Порывы ветра в этот день достигнут 5-6 метров в секунду.

В среду, 16 августа, в городе будет вновь ясно. Днем температура воздуха составит +33…+34 градуса. Вечером в Таганроге термометры опустятся до +23. Скорость ветра в эти дни достигнет шести метров в секунду.

В четверг и пятницу, 17 и 18 августа, погода будет аналогичной. В дневное время ожидается жара до +31…+32 градусов, а к вечеру станет немного прохладнее до +22 градусов. Скорость ветра под конец недели не изменится – порывы будут достигать шести метров в секунду.

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