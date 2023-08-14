Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2023 16:27

В Ростове во время пожара в подвале погиб мужчина

В Ростове-на-Дону во время пожара в подвале пятиэтажки нашли тело мужчины
Лейла МИРИШОВА
На месте ЧП работали восемь единиц спецтехники и 20 спасателей

На месте ЧП работали восемь единиц спецтехники и 20 спасателей

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону во время пожара в подвале пятиэтажки погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 14 августа на улице Погодина, 4.

По предварительной информации, подвал в пятиэтажном доме начал полыхать около 18 часов вечера. Жильцы, почувствовав запах дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь буквально за считанные минуты охватил порядка 15 квадратных метров помещения. Во время пожара из дома эвакуировали 50 человек.

Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь за 20 минут. После осмотра подвала пожарные обнаружили тело мужчины. Причиной гибели стали многочисленные ожоги и отравление дымом. Личность погибшего и причина возгорания устанавливается.

- На месте ЧП работали восемь единиц спецтехники и 20 спасателей, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Большой Садовой произошел пожар

В кафе в центре Ростова ночью потушили пожар (подробнее)