В Ростове во время пожара в подвале погиб мужчина

На месте ЧП работали восемь единиц спецтехники и 20 спасателей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону во время пожара в подвале пятиэтажки погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 14 августа на улице Погодина, 4.

По предварительной информации, подвал в пятиэтажном доме начал полыхать около 18 часов вечера. Жильцы, почувствовав запах дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь буквально за считанные минуты охватил порядка 15 квадратных метров помещения. Во время пожара из дома эвакуировали 50 человек.

Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь за 20 минут. После осмотра подвала пожарные обнаружили тело мужчины. Причиной гибели стали многочисленные ожоги и отравление дымом. Личность погибшего и причина возгорания устанавливается.

- На месте ЧП работали восемь единиц спецтехники и 20 спасателей, - сообщили в ведомстве.

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