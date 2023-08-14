В Ростове пересмотрят дело о взяточничестве бывшего начальника ГИБДД

Ростовский областной суд пересмотрит дело о взятках экс-начальника ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове областной суд пересмотрит дело экс-начальника ГИБДД. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Отметим, что в начале июля бывший начальник отдела ГИБДД Новочеркасска пытался обжаловать свой приговор за взяточничество. Однако попытка не увенчалась успехом, а срок увеличился с четырех до девяти лет колонии.

Напомним, что суд Новочеркасска признал бывшего правоохранителя во взяточничестве. Согласно информации суда, с ноября 2019 года по февраль 2020 года бывший сотрудник ГИБДД получал взятки в размере 150 тысяч рублей. За эти суммы он делал поблажки коллегам и на многое закрывал глаза в работе.

Экс-правоохранитель решил испытать удачу еще раз и попробовать смягчить наказание. Он подал апелляцию в Ростовский областной суд. Дело бывшего начальника рассмотрят 5 сентября.

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