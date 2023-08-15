Во вторник в Ростове-на-Дону будет солнечно и +32

В жаркую погоду лучше больше находиться в тени. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону по прогнозам синоптиков в городе будет жарко и солнечно. Об этом на сайте Гисметео.

Во вторник, 15 августа, в Ростове-на-Дону целый день будет солнечно. Днем температура воздуха составит +32 градуса. К вечеру столбики термометров опустятся до +26 градусов, и в городе станет прохладнее. Порывы ветра в этот день достигнут до 8-9 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, 16 августа в городе погода будет аналогичной. Столбики термометров достигнут +34 градусов.

Отметим, что в жаркую погоду лучше больше находиться в тени. Также необходимо пить достаточное количество воды и не забывать про головной убор.

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