В Ростове гастрофестиваль «Сделано на Дону» посетили больше 10 тысяч человек

Главное блюдо фестиваля - «Солянка из осетра и сома по-ростовски» по рецепту XIX века. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону больше 10 тысяч человек посетили гастрономический фестиваль «Сделано на Дону». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Отметим, что на мероприятии были не только ростовчане, но и жители области. Напомним, что гастрономический праздник состоялся в городе 12 августа. Десятки палаток со всевозможной продукцией, которую можно не только попробовать, но и купить. Так, посетители охотно брали молочную продукцию, сыры, вино, хлебобулочные и кондитерские изделия, джемы и соусы, колбасы, мясные деликатесы, шоколад, пастилу и многое другое.

В мероприятии приняли участие более 40 производителей продукции.

- На площадке фестиваля было приготовлено главное блюдо фестиваля - «Солянка из осетра и сома по-ростовски» по рецепту XIX века. Над ней трудились несколько шеф-поваров, а попробовать могли все желающие, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Гости праздника также участвовали в различных мастер-классах по кулинарии, а для самых маленьких были подготовлены игры и конкурсы.

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