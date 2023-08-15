В Ростове расходы на подготовку детей к школе за год выросли на 10 %

Родители рассказали, сколько тратят на подготовку детей к учебе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону средние расходы на подготовку детей к школе за год выросли на 10 %. К такому выводу по итогам опроса пришли аналитики SuperJob.

- В этом году родители школьников тратят около 12,3 тысячи рублей, в прошлом году потратили - 11,2 тысячи рублей, в 2021 - 9,6 тысячи рублей, в 2020 и 2019 годах - 8,6 и 8,1 тысячи рублей соответственно, - говорится в исследовании.

Добавим, лидерами в стране по уровню расходов при подготовке к учебному году сейчас остаются Москва (рост трат - 5 %), Санкт-Петербург (рост трат - 5 %) и Екатеринбург (рост трат - 13 %). Заключают рейтинг Воронеж, Уфа и Волгоград.

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