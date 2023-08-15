Россияне стали в два раза чаще оформлять ипотеку на покупку машино-мест

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С начала года количество кредитов на покупку машино-мест выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За полгода было оформлено свыше 1700 ипотек на сумму 1,8 млрд руб. Достаточно часто клиенты после оформления ипотеки на квартиру обращаются повторно за кредитом на машино-место, и такая покупка совмещается с госпрограммами.

Также многие банки предлагают различные льготные программы на приобретение машино-мест и кладовок.

- В этом году россияне как никогда активно улучшают свои жилищные условия и реализовывают отложенные планы по покупке автомобилей. На этом фоне растет интерес к крытым паркингам. Учитывая корректирующиеся цены, все чаще клиенты прибегают к кредитным ресурсам, которые позволяют зафиксировать стоимость недвижимости и оперативно купить подходящий объект, а не копить на него длительное время. Еще один критерий удобства и комфорта для покупателей квартир - наличие кладового помещения. Сегодня россияне ценят свободное пространство дома, а балкон или лоджию, при их наличии, предпочитают использовать для работы и отдыха. Для нас очень важно повышать качество жизни своих клиентов, поэтому мы перезапускаем для них ипотеку на машино-места и кладовки. Так, с 15 августа улучшенными условиями по кредиту на покупку таких объектов смогут воспользоваться клиенты банка, — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По словам Сергея Бабина, благодаря такой программе увеличиваются шансы на одобрение в сравнении с обычным потребительским кредитом, поскольку заемщик получает средства на целевое использование.

Приобрести машино-место или кладовку можно у девелопера, инвестиционного фонда или физического лица.