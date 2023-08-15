«СК10» строит жилой комплекс по концепции «15-минутный город»

«Малина парк» — это пять домов, торговый центр, детский сад и школа. Фото: ГК «СК10»

Строительная компания «СК10», получившая премии за качество жилых комплексов «Царское село», «Гвардейский 3.0», приступила к реализации проекта ЖК «Малина парк» в центре Западного жилого массива.

Проект комплекса создан по концепции городского планирования «15-минутный город». Согласно идее, до большинства предметов первой необходимости и услуг можно добраться за 15 минут пешком или на велосипеде из любой точки города. Применительно к «Малина парк», жить, учиться, отдыхать и заниматься спортом можно и вовсе не покидая комплекс. По проекту на территории ЖК — пять домов на 18 секций, детский сад, школа, стадион, паркинг на 2000 машиномест и торговый центр с супермаркетами, ресторанами и кафе.

— Думаю, что для жителей Западного микрорайона это новый уровень качества жилых домов, благоустройства и обслуживания. Сравнить «Малина парк» могу с нашим проектом «Гринсайд», расположенным в границах Ленина, Нагибина и Нансена. Это также часть жилого квартала с собственной школой, детскими садами и поликлиниками, которая стала неотъемлемым элементом района. Комплексное строительство — это всегда развитие городских территорий, которое положительно влияет на городской контекст в целом, — прокомментировал руководитель отдела продаж комплекса Дмитрий Коляниченко.

Проект комплекса создан по концепции городского планирования «15-минутный город». Фото: ГК «СК10»

Кроме инфраструктуры внутри комплекса, в шаговой доступности «Малина парк» — десять медицинских учреждений, пятнадцать магазинов, четыре торговых центра, три детских сада и пять остановок общественного транспорта.

По сообщению «СК10», первая очередь комплекса будет готова до конца четвертого квартала 2025 года. До конца августа можно приобрести квартиру с парковочным местом в ипотеку за 6 800 рублей в месяц.

КОНКРЕТНО

Узнать подробности можно по телефону офиса продаж «СК10»: +7 (863) 322-63-33 или на официальном сайте строительной компании.

Застройщик: ООО «СЗ СК10 №9». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. ООО «СЗ СК10 №9»