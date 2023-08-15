В Новочеркасске водитель авто попал в больницу после столкновения с опорой ЛЭП

Авария произошла на проспекте Платовском. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В центре Новочеркасска 57-летний водитель на автомобиле Lada Priora врезался в опору ЛЭП. После этого пострадавшего с травмами увезли в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вечером 14 августа на проспекте Платовском. Предварительно, влалелец легковушки, двигаясь в сторону площади Платова, на регулируемом перекрестке не справился с управлением. Машина в итоге съехала с проезжей части и столкнулась с препятствием.

Донским автолюбителям напоминают: за рулем нужно всегда придерживаться правил. Также следует постоянно контролировать скорость движения и дистанцию на дороге. В пути нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы.

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