В Волгодонске пройдет экологический фестиваль «Экофест»-2023»

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Экологический фестиваль «Экофест»-2023» пройдет в Волгодонске 18 и 19 августа. Организатором мероприятия выступила Ростовская АЭС. В течение двух дней на площадке информационного центра атомной станции будут проходить семинары, мастер-классы, презентации экопроектов, воркшопы и выставки.

Участников ждет насыщенная программа. Дизайнерская мастерская фонда «Яесть» из Ростова-на-Дону представит коллекцию экоодежды. Будет много информации о туристических экомаршрутах и эковелозаездах в Волгодонске и его окрестностях. Экологи атомной станции поделятся информацией о вкладе предприятия в экологию Дона. Пройдет презентация экологического атласа, изданного атомщиками.

Также подготовлено множество мастер-классов, на которых участники будут пробовать себя в гончарном ремесле и росписи по дереву, учиться готовить из экопродуктов и шить сумки из экоматериалов.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

В рамках фестиваля можно будет увидеть три экспозиции. Этнографический центр «Степная застава» представит выставку экопосуды, предметов быта, украшений и доспехов воинов периода Великого шелкового пути на Дону. Пройдет вернисаж фоторабот, посвященных экологии, а также выставка и мастер-класс, организованные Союзом художников Волгодонска.

А еще в программе экоквест, сбор макулатуры, пластиковых крышечек от бутылок и батареек, подарки и сувениры от организаторов.

- В России большое внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Предприятия ГК «Росатом» уделяют большое внимание охране окружающей среды и проектам, направленным на экологию. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской деятельности атомщиков, - отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.