В Ростове одобрили строительство 100-метровых высоток в районе Гребного канала

В Ростове обсудили застройку новых жилых районов в левобережной части города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону депутаты городской думы поддержали проект решения о застройке, в том числе высотной, в левобережной части города. Голосование состоялось в рамках заседания, которое прошло сегодня, 15 августа.

Как пояснил глава комиссии городской думы по землепользованию Дмитрий Олейников, изменения в документации коснулись разделения территории на подзоны А и Б.

- Подзона А останется с параметрами: 80 метров предельная высота и 25 этажей. Она распространяется на центральную часть города. Также для формирования застройки левобережья вдоль Восточного шоссе появится подзона Б с предельными параметрами в 100 метров и 32 этажа, - сообщил Дмитрий Олейников.

Известно, что указанные участки ранее имели вид разрешенного использования «Благоустройство», но весной 2023 года их сделали территориями общественно-деловой застройки.

Напомним, в феврале 2023 года донские власти сообщили, что на Левом берегу Дона в Ростове должны возвести новые микрорайоны.

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