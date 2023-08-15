Власти в этом году отменили проведение фестиваля «Оборона Таганрога»

Ряд мероприятий, приуроченных к 325-летию Таганрога отменять не стали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В текущем году в сентябре запланированный фестиваль «Оборона Таганрога» проводиться не будет, сообщил на совещании в приморском городе замгубернатора Ростовской области Андрей Скрябин.

При этом глава администрации города Андрей Фатеев уточнил, что сейчас использование пиротехники на фестивале было бы неуместно.

При этом ряд других мероприятий, приуроченных к 325-летию Таганрога, отменять не стали. Среди них — праздничный гала-концерт в парке имени Максима Горького, который начнется 2 сентября в 18.00.

Напомним, изначально предполагалось, что фестиваль «Оборона Таганрога» посетят около пятидесяти тысяч человек. На его проведение в 2023 году было выделено 3,7 млн рублей. Исторический фестиваль посвящен событиям 1855 года, когда Таганрог обороняли от англо-французских войск.

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