На Дону будет построен новый гостиничный комплекс

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В Волгодонске в ближайшее время начнется строительство нового гостиничного комплекса. Объект будет возведен на территории базы отдыха «Огни маяка» в прибрежной зоне реки Дон. Финансирование строительства обеспечил ВТБ на сумму 50 миллионов рублей в рамках программы льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса.

- Ростовская область имеет значительный туристический потенциал, поэтому для нас очень важно поддерживать предприятия данного сегмента. Доступное финансирование - важнейшая составляющая для качественного роста компаний этого сектора, и мы всегда готовы предложить целый набор льготных инструментов для реализации новых проектов и расширения бизнеса, - прокомментировал Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области – вице-президент.

Запланировано строительство двухэтажного корпуса общей площадью 810 кв. метров. В здании будет 16 номеров с изолированными спальнями и номерами студийной планировки. В этих номерах смогут размещаться более 40 человек.

Как отметил генеральный директор ООО «Огни Маяка» Александр Сидоренко, ростовчане и гости региона все чаще выбирают загородный отдых для проведения своих выходных, поэтому было принято решение о расширении номерного фонда. Руководство базы отдыха рассчитывает, что благодаря доступному и оперативному финансированию, проект удастся реализовать в самые короткие сроки.