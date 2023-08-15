Многодетная ростовчанка, на которую с ножом напал муж, находится в реанимации

За жизнь женщины борются врачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове врачи продолжают бороться за жизнь 33-летней жительницы Суворовского. На нее с ножом напал собственный муж. Он нанес женщине, по предварительным данным, не меньше десяти ударов ножом. После мужчина свел счеты с жизнью.

По словам источника издания, маму троих детей, старшему из которых десять лет, а младшему – два года, доставили в реанимацию. Ее состояние оценивается как тяжелое. Врачи борются за жизнь пациентки.

Источник издания добавил, что супруг постоянно ревновал жену, хотя та не давала поводов. Также мужчина часто поднимал на женщину руку.

При этом, по словам соседей, с виду семья выглядела абсолютно благополучной.

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