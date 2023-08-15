В Ростовской области под колесами иномарки едва не погибла пожилая женщина

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области под колесами иномарки чуть не погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось в городе Зверево на улице Осташенко днем 13 августа.

По предварительной информации, 76-летний водитель «Дэу Матиз» двигался в сторону улицы Чайковского. В этот момент на проезжую часть вышла 65-летняя женщина. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил старушку. Известно, что она переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила

травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в Миллерово 8 августа водитель отечественного авто сбил 16-летнего велосипедиста. С травмами юношу доставили в больницу.

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