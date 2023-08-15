Ярмарка «Долина Дона» в Ростове-на-Дону 19 августа 2023 года: на Газетном устроят дегустацию деликатесов

Ростовчан и гостей города приглашают на ярмарку 19 августа. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Ярмарка «Долина Дона» в Ростове-на-Дону 19 августа 2023 года станет самым ярким эногастрономическим событием лета в регионе, напоминают в правительстве Ростовской области.

На одной площадке, в переулке Газетном — от Горького до Красноармейской — соберутся производители винодельческой продукции и продуктов питания.

Донские виноделы представят уникальные сорта напитков, в том числе из автохтонных сортов винограда, которые растут на территории Ростовской области.

19 августа все желающие смогут оценить все многообразие донского виноделия. В зоне фудкорта гости праздника смогут угоститься креветками на гриле, шаурмой с тунцом и другими интересными блюдами, а также продегустировать сыры и колбасы от местных изготовителей, открыть для себя новые вкусы и приобрести понравившуюся продукцию.

Что касается главного продукта ярмарки, то донское виноградарство и виноделие обладают древними традициями, и некоторые сохранились до наших дней. В регионе отрасль развивается благодаря благоприятным почвенно-климатическими условиями и технологией виноделия.

В прошлом году в регионе было заложено почти 47 гектаров молодых виноградников, из которых большинство - автохтонные сорта винограда – «Красностоп Золотовский». Всего же на сегодня в донском регионе 1,6 тысячи гектаров виноградников. В нынешнем году заложат еще 50 гектаров, также преимущественно автохтонными сортами.

По итогам прошлого года валовой сбор винограда в целом в регионе составил около 10 тысяч тонн, практически в два раза превысив показатели 2021 года.

В 2023 году на стимулирование развития виноградарства на Дону из федеральной и областной казны направлено более 61 млн рублей. Из них почти 6 миллионов – средства регионального бюджета для уходных работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем возрасте.

Объем производства виноматериалов за первое полугодие 2023 года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 518,6 тысячи декалитров. Преимущественно увеличилось производство тихих видов напитка до 108 тысяч декалитов, что на 26% больше чем за первое полугодие 2022 года.

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