В Ростовской области задержали мужчин по подозрению в вымогательстве шести млн рублей

Предприниматели обратились в полицию и мужчин задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Семикаракорском районе задержали трех мужчин по подозрению в вымогательствах. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 15 августа.

По информации ведомства, 39-летний местный житель и его два 32-летних сообщника решили подзаработать. Они знали, что в их районе есть предприниматели, которые перевозят сельскохозяйственные культуры и неплохо зарабатывают. Группа мужчин подготовила письма, где они указали счет и сообщили, что бизнесменам нужно срочно перевести шесть млн рублей. Если же предприниматели не выполнят условия, то мужчины грозились поджечь их дома и автомобили.

- Для убедительности подозреваемые оставляли на машинах заявителей стеклянные бутылки с жидкостью, - сообщили в ведомстве.

Однако, преступный умысел им не удалось завершить. Предприниматели обратились в полицию и мужчин задержали. Выяснилось, что один из них ранее уже был судим за аналогичное преступление. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Их заключили под стражу.

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