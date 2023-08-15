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НовостиПроисшествия15 августа 2023 17:35

В Азове водитель иномарки сбил 14-летнего подростка

В Азове под колесами автомобиля едва не погибла школьница
Лейла МИРИШОВА
В Азове под колесами автомобиля едва не погибла школьница

В Азове под колесами автомобиля едва не погибла школьница

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Азове водитель иномарки сбил 14-летнюю девушку. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 15 августа около 17:15.

По предварительной информации, 49-летний водитель «Опеля» двигался по улице Измайлова. В этот момент на проезжую часть вышла 14-летняя девушка. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил школьницу. Подросток переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».

- В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в городе Зверево под колесами иномарки едва не погибла 65-летняя женщина. Водитель не успел вовремя притормозить и наехал на старушку. С травмами местную жительницу доставили в больницу.

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